صور.. إعادة 3 أعمدة إنارة وأشجار بالقناطر الخيرية بعد سقوطها بسبب الطقس السيئ

القليوبية فريق المحافظات

تابع محمود شرف رئيس الوحدة المحلية بباسوس التابعة لمدينة القناطر الخيرية بإشراف اللواء ضياء الدين عبدالحميد رئيس المدينة، أعمال زرع واستعدال عدد ثلاثة اعمدة اناره وازاحة بعض الاشجار التى وقعت على الارض بالطريق العام اثناء موجه الطقس السيئ وذلك لتيسير حركة السير بالإضافة إلى فصل التيار الكهربائى فى حينه حفاظا على ارواح المواطنين بنطاق باسوس.

وكانت قد شهدت بعض مدن محافظة القليوبية، منذ قليل سقوط أمطار غزيرة صاحبها البرق والرعد، وتحولت الشوارع إلى برك طينية وخاصة فى المناطق النائية بالمدن، حيث تراكمت المياه بمناطق التجمعات ومطالع الكباري.

وتسببت الأمطار الغزيرة فى ارتباك حركة المرور على الطرق خصوصا الطريق الزراعى والدائرى، مما أدى إلى تكدس السيارات وتجمع المياه فى مطالع ومنازل الكبارى، مما أعاق الحركة بشكل كبير، وهو ما دفع المرور لمناشدة المواطنين بتوخى الحذر أثناء القيادة وترك مسافات كافية فيما بينهم حفاظا على أرواحهم من وقوع اية حوادث.



