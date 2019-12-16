سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس متهمة بتزوير الأختام 15 يومًا احتياطيًا

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:23 م
تجديد حبس متهمة بتزوير الأختام 15 يومًا احتياطيًا تزوير أوراق ـ أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضى المعارضات، حبس متهمة بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى مع المتهمة فى القضية.

وكشفت التحريات الأمنية قيام إحدى السيدات (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة - سبق اتهامها فى قضيتين أخرها "نشل" ) بممارسة نشاط اجرامى واسع النطاق فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية والأختام والكليشيهات المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة بقصد ترويجها على عملائها واستخدامها فى الاستيلاء على ممتلكات الغير.

ضبط بحوزة المتهمة مجموعة من التوكيلات الرسمية العامة بعضها خالية البيانات وممهورة بأختام شعار الجمهورية "مقلدة" - مجموعة من شهادات براءات الذمة من القضايا بعضها خالية البيانات وممهورة بأختام شعار الجمهورية "مقلدة" - مجموعة من عقود إيجار الأملاك وعقود مسجلة معدة للتزوير والتى تستخدمها المتهمة فى نقل ملكية العقارات التى توفى مُلاكها باصطناع أحكام صحة ونفاذ على تلك العقود)، وبفحص المضبوطات بمعرفة وحدة البحوث الفنية بالإدارة تبين أنها مزورة تزويرا كليًا، وبمواجهتها أقرت بنشاطها على النحو المشار إليه.


تجديد حبس متهمة

تزوير الاختام

التزوير

النيابة العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار

رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

مدبولى: الرئيس كلف بالاهتمام بالصحة والتعليم.. ومبادرات لتخفيض كثافة الفصول

مدبولى: الرئيس كلف بالاهتمام بالصحة والتعليم.. ومبادرات لتخفيض كثافة الفصول

إيفانكا ترامب وسط الجنود داخل القاعدة الأمريكية بقطر.. صور

إيفانكا ترامب وسط الجنود داخل القاعدة الأمريكية بقطر.. صور

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

السيسى لمدير وكالة الطاقة الذرية: القدرة النووية لأى دولة هى الاستقرار والتنمية

السيسى لمدير وكالة الطاقة الذرية: القدرة النووية لأى دولة هى الاستقرار والتنمية

فيلم Frozen 2 ينضم لقائمة الكبار.. ويصبح سادس أفلام صاحبة المليار دولار

فيلم Frozen 2 ينضم لقائمة الكبار.. ويصبح سادس أفلام صاحبة المليار دولار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة