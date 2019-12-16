سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

انقطاع المياه غدا عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الصيانة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:32 ص
انقطاع المياه غدا عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الصيانة انقطاع المياه
كتب ـ أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة وهى "منطقة دار السعادة بالزيتون – ميدان ألماظة ومتفرعاته – شارع الحجاز ومتفرعاته – منطقة خلف نادى النصر بدءا من شارع جسر السويس حتى نادى النصر – ميدان صلاح الدين ومتفرعاته وبعض الشوارع المتفرعة من شارع أبوبكر الصديق – منطقة هليوبوليس" لمدة 8 ساعات، اعتبارا من الساعة العاشرة صباح غد الثلاثاء وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم.

 

وأوضحت الشركة أن سبب الانقطاع يرجع إلى أعمال اللحام بين الخط الجديد قطر 600 مللى القائم 800 مللى القادم من محطة مياه الأميرية، وذلك لإلغاء الخطوط الاسبستوس القديمة والمتهالكة المتعارضة مع أعمال الكبارى وتطوير الطرق فى نطاق شارع أبوبكر الصديق – مصر الجديدة.

 

وأكدت الشركة أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .


انقطاع المياه

شركة مياه القاهره

محافظه القاهره

شركة مياه الشرب بالقاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ بأحد الخطوط

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 04:27 م

انقطاع مياه الشرب وضعفها بـ4 مناطق بالقاهرة لمدة 28 ساعة

السبت، 07 ديسمبر 2019 11:11 م

فيديو..عودة الحياة لطبيعتها فى شوارع العاصمة بعد شفط المياه وتوقف الأمطار.. سيولة مرورية مع انتشار معدات الشفط بمناطق تجمعات المياه بمدينة نصر ومصر الجديدة.. ومحافظة القاهرة تخصص أرقام للإبلاغ عن أى عوائق مائية

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 07:26 م

غدا..انقطاع المياه عن مدينة السلام و11 منطقة بالقاهرة لمدة 12 ساعة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:49 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

صور.. إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل

صور.. إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل

فيديو معلوماتى.. أشهر 10 تنبؤات لنهاية العالم فى آخر 50 سنة "فشنك"

فيديو معلوماتى.. أشهر 10 تنبؤات لنهاية العالم فى آخر 50 سنة "فشنك"

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية وارتفاع الحرارة عن أمس بمعدل 3 درجات

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية وارتفاع الحرارة عن أمس بمعدل 3 درجات

3 سيناريوهات مجنونة تنتظر العمالقة في قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

3 سيناريوهات مجنونة تنتظر العمالقة في قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

أبرزها الذكاء الاصطناعى.. تعرف على جلسات منتدى شباب العالم اليوم

أبرزها الذكاء الاصطناعى.. تعرف على جلسات منتدى شباب العالم اليوم

اتحاد الكرة يؤجل توقيع عقود تقنية الـVAR بسبب الشروط و المعايير

اتحاد الكرة يؤجل توقيع عقود تقنية الـVAR بسبب الشروط و المعايير

لهذه الأسباب احذر وضع الأجهزة الذكية فى غرفة نومك

لهذه الأسباب احذر وضع الأجهزة الذكية فى غرفة نومك

درجات الحرارة تعود لمعدلاتها وانحسار الأمطار.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

درجات الحرارة تعود لمعدلاتها وانحسار الأمطار.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تعرف على أسعار اللحوم فى الأسواق والمجمعات.. الضأن يبدأ من 125 جنيها

تعرف على أسعار اللحوم فى الأسواق والمجمعات.. الضأن يبدأ من 125 جنيها

كيف يلعب ليفربول مباراتين في بطولتين بقارتين خلال 24 ساعة؟

كيف يلعب ليفربول مباراتين في بطولتين بقارتين خلال 24 ساعة؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة