انقطاع المياه غدا عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الصيانة

كتب ـ أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة وهى "منطقة دار السعادة بالزيتون – ميدان ألماظة ومتفرعاته – شارع الحجاز ومتفرعاته – منطقة خلف نادى النصر بدءا من شارع جسر السويس حتى نادى النصر – ميدان صلاح الدين ومتفرعاته وبعض الشوارع المتفرعة من شارع أبوبكر الصديق – منطقة هليوبوليس" لمدة 8 ساعات، اعتبارا من الساعة العاشرة صباح غد الثلاثاء وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم.

وأوضحت الشركة أن سبب الانقطاع يرجع إلى أعمال اللحام بين الخط الجديد قطر 600 مللى القائم 800 مللى القادم من محطة مياه الأميرية، وذلك لإلغاء الخطوط الاسبستوس القديمة والمتهالكة المتعارضة مع أعمال الكبارى وتطوير الطرق فى نطاق شارع أبوبكر الصديق – مصر الجديدة.

وأكدت الشركة أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .