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انخفاض أسعار الفاصوليا أكثر من 15 جنيه خلال شهرين

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:00 ص
انخفاض أسعار الفاصوليا أكثر من 15 جنيه خلال شهرين فاصولياء خضراء
كتب أحمد حمادة

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تشهد أسعار الفاصوليا الخضراء انخفاضا مع بداية الأسبوع ، حيث سجلت تراجع قدره جنيهين للكيلو وذلك وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة.
 
وقال حاتم النجيب ، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن أسعار الفاصوليا الخضراء انخفضت مع منتصف شهر نوفمبر أكثر من 50٪ حيث كان سعر الكيلو اكثر من 20 جنيها  ،ثم أصبح الكيلو يتراوح بين 10-12 جنيها ، مضيفا  أنها انخفضت أيضا  بنسبة تصل إلى 40٪ مع بداية شهر ديسمبر حيث وصل سعر الكيلو إلى 8 جنيها.
 
 
وأضاف النجيب ، أن أسعار الفاصوليا انخفضت مع بداية الأسبوع لتتراوح بين 4-6 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن الفاصوليا من الأصناف التي يتم تصديرها.
 
 

اسعار الفاصوليا

اسعار الخضروات

سوق العبور

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