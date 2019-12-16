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انتصار السيسي: تبادلت مع أبنائى الشباب الأفكار فى حديث ودى حول مبادرة "مودة"

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:24 م
انتصار السيسي: تبادلت مع أبنائى الشباب الأفكار فى حديث ودى حول مبادرة "مودة" انتصار السيسى
كتب محمد الجالى

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أكدت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، أنها تبادلت مع بعض من أبنائها الشباب الآراء والأفكار فى حديث ودّى حول المبادرة التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى "مودة" التى تهدف لتشكيل أفكار الشباب ووعيهم حول مؤسسة الزواج.

 

وكتبت قرينة الرئيس عبر حسابها الرسمى بفيس بوك، أن "مجتمعنا بات يعانى من عزوف بعض الشباب والفتيات عن الزواج، ومن تطلعات خيالية تصطدم بالواقع والمسئولية فتنتهى بالانفصال، وهى مخاوف نتشاركها كمجتمع يعانى من ارتفاع نسبة الطلاق وانخفاض نسبة الزواج بما يدق جرس إنذار قد أن الأوان للالتفات إليه وإيجاد حلول واقعية له".

 
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انتصار السيسي

قرينة الرئيس

مودة

شرم السيخ

منتدي شباب العالم

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