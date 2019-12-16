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حساب الرئيس السيسى على تويتر ينشر جانبا من كلمته بجلسة "الذكاء الاصطناعى"

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:33 م
حساب الرئيس السيسى على تويتر ينشر جانبا من كلمته بجلسة "الذكاء الاصطناعى" الرئيس السيسى
كتبت ــ ريهام عبد الله

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نشر الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر تويتر، جانب من كلمته جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم"، ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم.

ونشر الحساب الرسمى للرئيس سلسلة من التغريدات جاء فيها: "جانب من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم؟" ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم، حرصنا على البدء من حيث انتهى الآخرون في عملية رقمنة الخدمات الحكومية".

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

 

وتابع :"ليس لدينا وقت للتناحر وإضاعة المزيد من الفرص، علينا التحرك للإلحاق بركاب التكنولوجيا، نادت مصر منذ أكثر من خمس سنوات –ومازالت- في محافل الأمم المتحدة بضرورة وضع ضوابط للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي التي يتم استغلالها من قبل البعض للتحريض على العنف والإرهاب".

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

 

الرئيس
الرئيس

 


الرئيس السيسى

الذكاء الاصطناعى

منتدى شباب العالم

السيسى

حساب الرئيس على تويتر

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