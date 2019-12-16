حساب الرئيس السيسى على تويتر ينشر جانبا من كلمته بجلسة "الذكاء الاصطناعى"

نشر الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر تويتر، جانب من كلمته جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم"، ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم.
ونشر الحساب الرسمى للرئيس سلسلة من التغريدات جاء فيها: "جانب من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم؟" ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم، حرصنا على البدء من حيث انتهى الآخرون في عملية رقمنة الخدمات الحكومية".
الرئيس السيسى
وتابع :"ليس لدينا وقت للتناحر وإضاعة المزيد من الفرص، علينا التحرك للإلحاق بركاب التكنولوجيا، نادت مصر منذ أكثر من خمس سنوات –ومازالت- في محافل الأمم المتحدة بضرورة وضع ضوابط للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي التي يتم استغلالها من قبل البعض للتحريض على العنف والإرهاب".
الرئيس السيسى
الرئيس
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