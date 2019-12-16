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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:39 م
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النيابة العامة بشبرا الخيمة تنتدب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق مخزن البلاستيك

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:30 م
النيابة العامة بشبرا الخيمة تنتدب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق مخزن البلاستيك حريق - أرشيفية
القليوبية فريق المحافظات

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انتقل فريق من النيابة العامة بنيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض لموقع حريق مخزن مواد بلاستيكية، وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وتشكيل لجنة بإشراف مسؤولي حى شرق شبرا الخيمة لتقدير حجم خسائر الحريق .

وكان قد تلقى اللواء خالد الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمخزن للمواد البلاستيكية بشارع البترول بشبرا الخيمة، وعلى الفور تم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وسيارتى إسعاف لتقديم الخدمات فى حالات الاختناق، دون خسائر فى الأرواح.

وتبين من المعاينة الأولية للمصنع أن الحريق جاء نتيجة ماس كهربائى.


القليوبية

امن القليوبية

شبرا الخيمة

حريق بشبرا الخيمة

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