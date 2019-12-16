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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:05 م
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الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمخزن للبلاستيك بشبرا الخيمة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:02 م
الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمخزن للبلاستيك بشبرا الخيمة سيارات مطافئ - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت منطقة شارع البترول التابع لحى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، نشوب حريق بمخزن لمنتجات المواد البلاستيكية، مكون من 5 أدوار.

 

وتلقى اللواء خالد الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمخزن للمواد البلاستيكية بشارع البترول بشبرا الخيمة، وعلى الفور تم الدفع ب 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وسيارتى إسعاف لتقديم الخدمات فى حالات الاختناق، دون خسائر فى الأرواح.

 

وتبين من المعاينة الأولية للمصنع أن الحريق جاء نتيجة ماس كهربائي، وجارى تقدير نسبة الخسائر.

 

فيما أعلن الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، أنه سيتم تشكيل لجنة فنية من الشؤون الهندسية والتراخيص للتعرف على أسباب الحريق، وتقدير نسبة الخسائر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 


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مصنع بلاستيك

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