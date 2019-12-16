"الملكة والطنان" نحل لا ينتج عسلاً.. تعرف على أشهر الأنواع

ينشر "اليوم السابع"، أشهر أنواع النحل الذى لا ينتج عسلا وله دور ثابت سواء في التلقيح أو في جمع العسل طبقا لتصريحات محمد هجرس خبير تربية النحل.
- 20 ألف نوع نحل في العالم منها فقط نحل العسل يقوم بجمع العسل وباقي الأنواع ملقحة للأزهار.
- من أشهر أنواع النحل الملقح هو النحل "الطنان" الذى لا ينتج عسلا، ويستخدم في تلقيح النباتات داخل الصوبات الزراعية مثل الفراولة.
- نحل العسل ""apismelifera وهو النوع الوحيد الذي يقوم بجمع العسل بكميات تجارية ويعيش فى مجتمعات كبيرة تسمى طوائف، وتصل أعداد النحل فى الطائف الواحدة حوالى 60 ألف نحلة.
-الملكة تقوم بوضع البيض فهي أم لكل النحل فى الخلية ولا تنتج عسلاً، ويبقى نحل العسل هو الملقح الرئيسي للعديد من النباتات مثل اللوزيات أو الحلويات والموالح والخضراوات والفواكه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة