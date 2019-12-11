"الزراعة" تنظم دورة تدريبية لمكافحة آفات الحبوب والمواد المخزونة

كتب عز النوبى

ينظم معهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، دورة تدريبية بعنوان "الاتجاهات الحديثة فى مكافحة آفات الحبوب والمواد المخزونة"، تحت رعاية الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالعمل على تقليل الفاقد من عمليات ما قبل وبعد الحصاد فى منتجاتنا الزراعية.

أكد الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، أن هذه الدورة تمثل أهمية كبيرة للباحثين والمتخصصين والمهتمين بهذا المجال والعاملين بشركات المطاحن والصوامع ومخازن الحبوب والتمور والملابس والسجاد، وكذلك ربات البيوت، حيث يتم من خلالها التعرف على طرق التخزين الجيد وطرق الوقاية من الإصابة بالآفات وكذلك التعرف على أهم الآفات التى تصيب المواد المخزونة المختلفة وطرق مكافحتها.

وأوضح مدير معهد بحوث وقاية النباتات، أن الدورة التدريبية سوف تعقد فى الفترة من 17 - 18 ديسمبر 2019 ويحاضر فى هذه الدورة خبراء متخصصون ومتميزون من أساتذة قسم بحوث آفات الحبوب والمواد المخزونة بالمعهد.

وأضاف الدكتور وحيد جبر وكيل المعهد للإرشاد والتدريب إلى أن أهم محاور الدورة هى: أهم الآفات التى تصيب الحبوب ومنتجاتها والتمور والملابس والسجاد، طرق الكشف عن الإصابة الحشرية وسائل وطرق التخزين الجيد، المكافحة المتكاملة لآفات الحبوب والمواد المخزونة، التطبيق الأمثل لغازات التبخير المختلفة فى المخازن والشون والصوامع والموانئ.