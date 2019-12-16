المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة حيازة سلاح فى الزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة حيازة سلاح نارى ، بقصد فرض السيطرة وترويع المواطنين، فى الزاوية الحمراء.

وأسندت النيابة للمتهم عيد.ف، عاطل مسجل خطر تهمة حيازة سلاح نارى " بندقية آلية " وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وإطلاق أعيرة نارية، مما أدى إلى حالة من الذعر بين المواطنين، وإصابة آخرين طبقا التقرير الطبي.

وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء، بتلقي بلاغا بقيام مسجل خطر بحيازة سلاح ناري، واستخدامه فى ترهيب وترويع الأهالى، بقصد فرض السيطرة وأخذ الاتاوة من البائعين فى السوق، حيث قام بإطلاق أعيرة نارية، أصيب عدد من الأشخاص، وفرا هاربا.

ويجمع التحريات الأولية، تأكدت صحة المعلومات الواردة، والإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى " بندقية آلية " .

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.