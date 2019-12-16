المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ألاف جنيه لشخصين بتهمة حيازة سلاح

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شخصين، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 5 آلاف جنية بتهمة حيازة سلاح نارى فى المرج.

ووجهت النيابة للمتهمين عبد الرحمن. م مسجل خطر ، و" سلامة ع حداد، تهمة حيازة أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش" بدون تصريح، بدائرة قسم المرج.

البداية كانت بتلقى قسم المرج بلاغ من الأهالي بوجود مشاجرة بدائرة القسم، انتقلت قوات الامن لمحل الواقعة، وأبصر المتهمين الأول والثانى أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش وتم ضبط المتهمين الأول والثانى اعترفوا بحيازتهم الأسلحة للدفاع عن النفس.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 3 سنوات.