الصحة تعلن تشغيل المعهد الفنى الصحى باسنا العام الدراسى المقبل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تشغيل المعهد الفنى الصحى فى إسنا العام الدراسى المقبل، فى إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضحت الوزارة أنه تم التوجية بالاهتمام بالبنية التحتية المعلوماتية للمعهد، كما تم التوجية بأن تكون المناهج التى ستدرس به تضاهي المناهج الألمانية التى تدرس فى معهد الجونة، مشيرا إلى أنه سيتم إبرام بروتوكول تعاون مع معهد الجونة فى هذا الشأن، بما سيرفع كفاءة الخريجين، ويعود بالنفع على مصلحة المريض المصرى.

وقال البيان إن مشروع المعهد كان متعثرا منذ عام 1998، حيث بلغت التكلفة الإنشائية والتجهيزية له حوالى 55 مليون جنيه، حيث سيشمل جميع التخصصات التمريضية، ويساهم بشكل كبير فى سد احتياجات المحافظة من الفنين والفنيات، خاصة مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

ويذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهى: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" التى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضى، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى يوليو الماضى