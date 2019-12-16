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السيسى لخبراء التعليم اليابانيين: لكم كل الدعم والصلاحيات فى مهمتكم

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 05:21 م
السيسى لخبراء التعليم اليابانيين: لكم كل الدعم والصلاحيات فى مهمتكم السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
شرم الشيخ- محمد الجالى

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قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال اللقاء مع الخبراء اليابانيين المستقدمين للإشراف على المدارس اليابانية فى مصر أن لهم كافة الصلاحيات والدعم لتسهيل ونجاح عملهم على النحو المأمول.

 

وأضاف "راضى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس أكد خلال اللقاء على أنه سيلتقى بالخبراء اليابانيين مرة اخرى بعد عدة اشهر للمتابعة وللاطلاع على تقديراتهم، مشيرًا إلى أن أمامهم مهمة سامية ضخمة للإسهام فى ترسيخ قيم العمل والالتزام والانضباط والدقة لدى الأطفال والطلاب.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقى مساء أمس، مجموعة الخبراء اليابانيين المزمع إشرافهم على منظومة المدارس اليابانية بمصر. مؤكدًا أهمية مشروع المدارس اليابانية بالنسبة للدولة المصرية واستراتيجيتها لبناء الانسان المصرى فى ضوء تركيز نظام التعليم اليابانى على التكوين السليم لكافة جوانب الشخصية والأكاديمية لدى الأطفال والطلاب بما فيها القيم الأخلاقية وتنمية العمل الجماعى بهدف صقل الأجيال الجديدة لمواجهة الحياة العملية.

 

وأكد الرئيس للخبراء اليابانيين أن أمامهم مهمة غاية فى الأهمية فى هذا الإطار.


السيسي

رئاسة الجمهورية

الخبراء اليابانيين

بسام راضي

المدارس اليابانية

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