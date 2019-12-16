الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:23 م الرئيس السيسى يستقبل الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى". صرح بذلك السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي وزير الدفاع القوم السابع بلس القوات المسلحة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة منتدى شباب شرم الشيخ حديث الصحف العالمية والعربية.. الإعلام العربى: القاهرة احترمت طرابس ورفضت التدخل فى شئونها.. وصحيفة تستشهد بمثل السيسى عن تصارع الأفيال.. ووكالات الأنباء تبرز تصريحات الرئيس عن الإرهاب الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:00 م وفد برلمانى يتفقد مخرات سيول البحر الأحمر للتأكد من سلامة وقاية الطرق الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:44 م السيسي بمنتدى شباب العالم: مصر تبذل جهدا كبيرا فى ملف التحول الرقمى ودعم التشغيل بالمشروعات الصغيرة.. الرئيس فى جلسة نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط: لدينا خطة ضخمة لإعادة البحيرات المصرية كما كانت مرة أخرى الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:15 م وفد برلمانى يتفقد عددا من مشروعات الطرق القومية بمحافظة البحر الأحمر الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:12 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع «لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill مدبولى: الرئيس كلف بالاهتمام بالصحة والتعليم.. ومبادرات لتخفيض كثافة الفصول إيفانكا ترامب وسط الجنود داخل القاعدة الأمريكية بقطر.. صور موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى السيسى لمدير وكالة الطاقة الذرية: القدرة النووية لأى دولة هى الاستقرار والتنمية فيلم Frozen 2 ينضم لقائمة الكبار.. ويصبح سادس أفلام صاحبة المليار دولار المزيد من Trending Plus
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