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الزراعة: وفد أرجنتينى يزور القاهرة لفتح أسواقها أمام البرتقال المصرى

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:22 م
الزراعة: وفد أرجنتينى يزور القاهرة لفتح أسواقها أمام البرتقال المصرى وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن وفد من  سلطات الحجر الزراعى الارجنتينى، بدء زيارة رسمية للقاهرة للتعرف على آليات واشتراطات التصدير المتبعة سواء فى المزارع أو محطات التعبئة والفرز لفتح أسواقها لأول مرة أمام صادرات الموالح المصرية "البرتقال المصرى".

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات " اليوم السابع"، أنه عقد اجتماع مع الوفد الارجنتينى،واطلاعه  على اشتراطات واليات منظومة تصدير الصادرات الزراعية المصرية، متابعا أن الوفد سيزور مزارع الإنتاج، ومحطات التعبئة، ويتم التواصل الفنى على مدار الأيام المقبلة بشأن التوافق على تطبيق اشتراطات الصحة النباتية الدولية التى تطلبها السوق الارجنتينى لفتح سوق الموالح، متابعا أن مصر تخطط لفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات الزراعية المصرية كأحد المهام الرئيسية للحجر الزراعى المصرى.

 



 


وفد ارجنتينى

الحجر الزراعى

الصحة النباتية

المنتجات الزراعية

تصدير البرتقال

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