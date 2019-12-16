سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: ضبط 130 مركز بيع أدوية ولقاحات بيطرية محظورة فى 9 محافظات

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:55 ص
الزراعة: ضبط 130 مركز بيع أدوية ولقاحات بيطرية محظورة فى 9 محافظات الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، بشن حملة مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات، للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقال تقرير  الخدمات البيطرية، إن مديريات الطب البيطرى بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية شنت حملة مكبرة فى 9 محافظات وهى (الشرقية، المنوفية، دمياط، الدقهلية، الإسماعيلية، البحيرة، الإسكندرية، الغربية، جنوب سيناء) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 262 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات وتم رصد 130 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، والقيام بتقييم اللقاحات وكفاءتها فى الحقل سنويًا بناء على نتائج المتابعة والرقابة خاصة فى المحافظات التى تشتهر بالإنتاج الحيوانى.


الإنتاج الحيوانى

اللقاحات البيطرية

الادوية البيطرية

الخدمات البيطرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الزراعة": الموافقة على 3427 مشروع نفع عام وخاص على مساحة 2901 فدان

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 07:00 ص

"الملكة والطنان" نحل لا ينتج عسلاً.. تعرف على أشهر الأنواع

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:00 ص

الزراعة: استخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية لزيادة إنتاج المحاصيل الحقلية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:00 ص

"الزراعة" تمنح تراخيص تشغيل لاسطبلات جمال وخيول.. واستيراد 10 سلالات أغنام

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:30 ص

الزراعة تعلن فتح الأسواق النيوزيلندية أمام صادرات البرتقال المصرى لأول مرة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 07:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

الروبوت صوفيا تكشف عن مجالات عملها: الزراعة والتعليم والطاقة الأبرز

الروبوت صوفيا تكشف عن مجالات عملها: الزراعة والتعليم والطاقة الأبرز

روبوت صوفيا: أعمل كسفير آلى بشرى وسعيدة بتواجدى بمنتدى شباب العالم

روبوت صوفيا: أعمل كسفير آلى بشرى وسعيدة بتواجدى بمنتدى شباب العالم

10 معلومات عن الروبوت صوفيا بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم

10 معلومات عن الروبوت صوفيا بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

صور.. إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل

صور.. إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل

فيديو معلوماتى.. أشهر 10 تنبؤات لنهاية العالم فى آخر 50 سنة "فشنك"

فيديو معلوماتى.. أشهر 10 تنبؤات لنهاية العالم فى آخر 50 سنة "فشنك"

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية وارتفاع الحرارة عن أمس بمعدل 3 درجات

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية وارتفاع الحرارة عن أمس بمعدل 3 درجات

3 سيناريوهات مجنونة تنتظر العمالقة في قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

3 سيناريوهات مجنونة تنتظر العمالقة في قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

أبرزها الذكاء الاصطناعى.. تعرف على جلسات منتدى شباب العالم اليوم

أبرزها الذكاء الاصطناعى.. تعرف على جلسات منتدى شباب العالم اليوم

اتحاد الكرة يؤجل توقيع عقود تقنية الـVAR بسبب الشروط و المعايير

اتحاد الكرة يؤجل توقيع عقود تقنية الـVAR بسبب الشروط و المعايير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة