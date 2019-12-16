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الأمن الاقتصادي يضبط 6 آلاف قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:28 م
الأمن الاقتصادي يضبط 6 آلاف قضية متنوعة خلال 24 ساعة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى ، بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت عن ضبط 6 آلاف و188 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن ضبط ألف و40 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

ونجحت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط "938" قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها، بينما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن ضبط قضيتين.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط "4104" قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عن ضبط "106" قضية متنوعة.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.


الامن الاقتصادى

وزارة الداخلية

سرقة تيار

النقل والمواصلات

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