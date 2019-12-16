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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:33 ص
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.76% رابحا 61.57 نقطة ليصل إلى مستوى 8111.07 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.85% رابحا 327.88 نقطة ليصل إلى مستوى 7093.38 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 51.7 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 122 شركة، فيما تراجعت 38 شركة. 
 
وارتفع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.03%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.74%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.61%، ثم قطاع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.43%، فقطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.40%.
 
وجاء سهم "بوان" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.31%، ثم اللجين نسبة 3.14%، ثم جاكو بنسبة 2.96%، فيما تصدر سهم "أسمنت الجنوب" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.36% ثم أسمنت العربية بنسبة 1.08%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 0.93%.

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