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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات مدفوعا بصعود قطاع الطاقة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:52 م
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات مدفوعا بصعود قطاع الطاقة بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.55% رابحا 43.73 نقطة ليغلق عند مستوى 8049.50 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 8.87% رابحا 551.46 نقطة ليغلق عند مستوى 6765.50 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 194.6 مليون سهم بقيمة 5.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 117 شركة، فيما تراجعت 64 شركة. 
 
وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.96%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.59%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.05%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.93%، ثم قطاع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.80%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.67%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.54%، فقطاع البنوك بنسبة 0.35%.
 
وجاء سهم "تبوك الزراعية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.55%، ثم الإنماء نسبة 2.41%، ثم شاكر بنسبة 2.26%، فيما تصدر سهم "العربى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.69% ثم اللجين بنسبة 2.70%، ثم أنابيب السعودية بنسبة 2.30%.

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