ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام مدفوعاً بقطاع الطاقة

كتبت أمنية جلال

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.11% رابحاً 89.49 نقطة ليغلق عند مستوى 8138.99 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.9% رابحاً 60.70 نقطة ليغلق عند مستوى 6826.20 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 234.3 مليون سهم بقيمة 6.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 155 شركة، فيما تراجعت 33 شركة.

وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 1.80%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.54%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.50%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.18%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.02%، ثم قطاع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.97%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.96%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.90%، فقطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.81%.

وجاء سهم "متلايف إيه أى جى العربى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.99%، ثم بوان نسبة 4.58%، ثم العربى بنسبة 3.26%، فيما تصدر سهم "شاكر" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.82% ثم سابتكو بنسبة 1.87%، ثم بنيان ريت بنسبة 1.81%.