ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 16-12-2019 ، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.75 ريال سعودى.
دولار أمريكي (USD)
1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكي.
يورو (EUR)
1 يورو = 4.18 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.24 يورو.
جنيه استرليني (GBP)
1 جنيه استرليني = 5.00 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.20 جنيه استرليني.
دولار كندي (CAD)
1 دولار كندي = 2.85 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.35 دولار كندي.
دولار أسترالي (AUD)
1 دولار أسترالي = 2.58 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.39 دولار أسترالي.
ين ياباني (JPY)
1 ين ياباني = 0.03 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 29.17 ين ياباني.
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