كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 16-12-2019 ، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.75 ريال سعودى.

دولار أمريكي (USD)



1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكي.

يورو (EUR)



1 يورو = 4.18 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.24 يورو.

جنيه استرليني (GBP)



1 جنيه استرليني = 5.00 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.20 جنيه استرليني.

دولار كندي (CAD)



1 دولار كندي = 2.85 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.35 دولار كندي.

دولار أسترالي (AUD)



1 دولار أسترالي = 2.58 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.39 دولار أسترالي.

ين ياباني (JPY)



1 ين ياباني = 0.03 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 29.17 ين ياباني.