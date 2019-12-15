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أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 15-12-2019

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:43 م
أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 15-12-2019 عملات ورقية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 15-12-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.75 ريال سعودى .

دولار أمريكي (USD)

1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكي.

 

  يورو (EUR)

1 يورو = 4.17 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.24 يورو.

 

  جنيه استرليني (GBP)

1 جنيه استرليني = 5.00 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.20 جنيه استرليني.

 

دولار كندي (CAD)

1 دولار كندي = 2.85 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.35 دولار كندي.

 

دولار أسترالي (AUD)

1 دولار أسترالي = 2.58 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.39 دولار أسترالي.

 

  ين ياباني (JPY)

1 ين ياباني = 0.03 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 29.15 ين ياباني.


العملات فى السعودية

السعودية

العملات مقابل الريال

اخبار الاقتصاد

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