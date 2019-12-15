أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ178.08 ريال سعودى

كتبت سماح حمدى

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 15-12- 2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24" نحو 178.08 ريال سعودى مقابل 47.48 دولار أمريكى .

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:

سعر الذهب عيار 24 بنحو 178.08 ريال بما يعادل $47.48

سعر الذهب عيار 22 بنحو 163.24 ريال بما يعادل $43.53

سعر الذهب عيار 21 بنحو 83. 155 ريال بما يعادل $41.55

سعر الذهب عيار 18 بنحو 133.56 ريال بما يعادل $35.61

سعر الذهب عيار 14 بنحو 103.88 ريال بما يعادل $27.70

سعر الذهب عيار 12 بنحو 89.04 ريال بما يعادل $23.74

سعر أوقية الذهب بنحو 5,538 ريال بما يعادل $1,477

سعر جنيه الذهب بنحو 1,247 ريال بما يعادل $332.38

سعر كيلو الذهب بنحو 178,083 ريال بما يعادل $47,482