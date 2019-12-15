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أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ178.08 ريال سعودى

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:25 ص
أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ178.08 ريال سعودى الذهب
كتبت سماح حمدى

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ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 15-12- 2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24" نحو 178.08 ريال سعودى مقابل 47.48 دولار أمريكى .

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:                     

سعر الذهب عيار 24     بنحو  178.08 ريال      بما يعادل  $47.48

سعر الذهب عيار 22     بنحو  163.24 ريال      بما يعادل  $43.53

سعر الذهب عيار 21     بنحو 83. 155 ريال      بما يعادل  $41.55

سعر الذهب عيار 18     بنحو  133.56 ريال      بما يعادل  $35.61

سعر الذهب عيار 14     بنحو  103.88 ريال      بما يعادل  $27.70

سعر الذهب عيار 12     بنحو  89.04 ريال        بما يعادل  $23.74

سعر أوقية الذهب         بنحو  5,538  ريال       بما يعادل  $1,477

سعر جنيه الذهب          بنحو 1,247 ريال        بما يعادل   $332.38

سعر كيلو الذهب         بنحو 178,083 ريال     بما يعادل  $47,482


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