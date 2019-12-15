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الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:14 م
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4 عصائر فواكه صحية لوجبة إفطار سهلة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:00 م
4 عصائر فواكه صحية لوجبة إفطار سهلة الزبادى بالفراولة
كتبت فاطمة ياسر

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استيقظ وامزج إحدى وصفات هذه العصائر الصحية هذه لبداية رائعة ليومك، هذا ما أوصى به التقرير المنشور عبر موقع " foodprevent"، وقدم التقرير بعض العصائر والفواكه الصحية الهامة لصحتك، والتي ينصح بتناولها في الصباح، ومنها: 

-عصير زبادي بالفراولة..

هذا العصير يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، وذلك يرجع لاحتواء الفراولة علي نسبة عالية من فيتامين "سي" والبوتاسيوم والألياف،   الذي يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي. 

 

- عصير المانجو والأفوكادو بالعسل..

عندما تسمع عن عصائر الإفطار بطعم الفواكه، فإنك لا تسمع عادة "الأفوكادو" المدرجة بين المكونات،  ومع ذلك   فإن عصير الفاكهة الصحي يستخدم الأفوكادو وجميع فوائده الصحية القوية بطريقة لذيذة ومغذية. حيث أنه يوفر لك الدهون الصحية ومجموعة كبيرة من المواد الغذائية التي تساعد على الحفاظ على شعرك قوي، وخفض خطر الإصابة بالسرطان، والحفاظ على نسبة السكر في الدم ثابتة، ولذا عليك دمجهم جميعا معا.

 

-عصير البنجر بالتوت..

ينتج البنجر حمض النتريك، مما يساعد على زيادة تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، وتزيد قوة عقلك بشكل كبير،  أظهرت دراسة أجريت عام 2017 في مجلة طب الشيخوخة أن التصوير بالرنين المغناطيسي الذي تم إجراؤه على كبار السن أظهر أنه بعد تناولهم لنظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من النترات ، كان لدى هؤلاء البالغين المزيد من تدفق الدم.

 

-عصير الطماطم..

الطماطم تعد عصير علي وجبة الإفطار صحيًا، و هذا العصير يساهم في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية والموت، وذلك يرجع للمادة التي تشبه الهلام المحيطة ببذور الطماطم غنية بالساليسيلات، والتي لها تأثير مضاد للتخثر على الدم.

الزبادى بالفراولة

مشروبات صحية

الفطار الصحى

وجبات الإفطار

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