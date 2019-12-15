15 معلومة عن اللجنة الفنية للدفاع والأمن بالاتحاد الأفريقى.. تعرف عليها

تعد اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة، أحد أجهزة الاتحاد الأفريقى التى تم إنشاؤها وفقا للمادة 5 (1) ( ز) من القانون التأسيسى، وهى مسؤولة أمام المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى (وزراء الخارجية).

-تتكون اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة من الوزراء المسؤولين عن الدفاع والأمن والسلامة، أو الشرطة أو الداخلية أو السلطات المعتمدة رسميا من قبل حكومات الدول الأعضاء.

-يسبق انعقاد اللجنة الفنية الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة اجتماعًا لرؤساء أجهزة الدفاع ورؤساء الأجهزة المسؤولة عن السلامة والدفاع والشرطة والداخلية من الدول الأعضاء.

-يسبق اجتماع رؤساء أجهزة الدفاع والأمن والسلامة اجتماعًا لخبراء الدول الأعضاء المسؤولين عن الدفاع والأمن والسلامة والشرطة والداخلية تحضيرا له.

-تقوم اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة، من بين جملة أمور أخرى، بما يلي:

*تعزيز نظام الإنذار القارى المبكر.

*تنفيذ سياسة الدفاع والأمن الأفريقية المشتركة.

*تنفيذ سياسة الاتحاد الأفريقى بشأن تحقيق الاستقرار فى مرحلة ما بعد النزاعات.

*تنفيذ إطار سياسة الاتحاد الأفريقى بشأن إصلاح قطاع الأمن؛ والشرطة، بما فى ذلك تحسين القوة الأفريقية الجاهزة وعناصر التخطيط والعناصر المدنية والعسكرية، وكذلك قدرة الانتشار السريع، والقيام من خلال أجهزة صنع السياسة ذات الصلة بالاتحاد الأفريقى، بتسهيل وتنسيق المؤسسات الشرطية والاستخباراتية والأمنية الأخرى للدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى فى مجال مكافحة الجريمة عبر الوطنية وانتشار الأسلحة غير المشروعة والجريمة السيبرانية والإرهاب.

-تتلقى اللجنة التقارير من مفوضية الاتحاد الأفريقى والدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية/الآليات الإقليمية والمؤسسات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة للنظر فيها.

-أى مهام أخرى قد يسندها إليها المجلس التنفيذى أو المؤتمر (القمة).

-يجوز للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل مؤقتة، عند الحاجة، وتحدد آليتها وتشكيلتها وطريقة سيرها.

-يكتمل النصاب القانونى لدورة اللجنة الفنية الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة بأغلبية ثلثى الدول الأعضاء التى يحق لها التصويت.

-يكتمل النصاب القانونى لكل من اجتماعات رؤساء الدفاع والأمن والسلامة والشرطة والشؤون الداخلية، واجتماع الخبراء واللجان الفرعية أو فرق العمل المؤقتة للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة بحضور الأغلبية البسيطة.

-تتخذ اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة جميع قراراتها بالتوافق وإن تعذر ذلك

*على المستوى الوزاري: بأغلبية ثلثى الدول الأعضاء الحاضرة التى يحق لها التصويت.

*على مستوى رؤساء أجهزة الدفاع والمسؤولين عن الدفاع والأمن والسلامة والشرطة والداخلية والخبراء، بالأغلبية البسيطة للدول الأعضاء الحاضرة التى يحق لها التصويت.

*تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة للدول الأعضاء الحاضرة التى يحق لها التصويت.

*تُتخذ القرارات أيضا حول تصنيف مسألة ما كمسألة إجرائية أم لا، بالأغلبية البسيطة للدول الأعضاء التى يحق لها التصويت.

*لا يحول امتناع دول أعضاء يحق لها التصويت دون اعتماد اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة القرارات بالتوافق.

*يجوز لمقدم قرار أو مقدم قرار تعديل سحبه فى أى وقت قبل طرحه للتصويت.

*يجوز لأى دولة عضو إعادة تقديم القرار أو التعديل الذى تم سحبه.