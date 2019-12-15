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وزير مالية السودان: حريصون على معالجة الفجوة الكبيرة بين رواتب الموظفين

الأحد، 15 ديسمبر 2019 06:00 ص
وزير مالية السودان: حريصون على معالجة الفجوة الكبيرة بين رواتب الموظفين وزير المالية السودانى إبراهيم البدوى
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أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى الدكتور إبراهيم البدوى الحرص على معالجة وإزالة الفروق والفجوة الكبيرة بين مرتبات وأجور العاملين بالدولة، حتى تواكب تسارع ارتفاع الأسعار، والتى أثرت لحد كبير على أداء العاملين بالدولة؛ ما أدى إلى ضعف الإنتاجية فى مختلف المؤسسات.


وقال البدوى - فى الاجتماع الأول لفريق العمل الوطنى لمعالجة هيكل الأجور ومرتبات العاملين بالدولة - إن الهدف من تشكيل فريق العمل هو مراجعة ومعالجة الأجور والمرتبات والدخل الأساسى الشامل للعاملين بالدولة، مطالبا الفريق بالوصول لقرارات حول زيادة الأجور والمرتبات مبنية على أسس علمية يمكن تطبيقها، مؤكدا ضرورة إتاحة الفرص للشباب للعمل فى الخدمة المدنية، تأكيدا لمصداقية الحكومة.


السودان

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الأجور

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