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الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:00 ص
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الحكومة السودانية والحركات المسلحة توقع تجديدا لإعلان جوبا لمدة شهرين

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:00 ص
الحكومة السودانية والحركات المسلحة توقع تجديدا لإعلان جوبا لمدة شهرين عبد الفتاح البرهان
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وقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة مساء السبت فى عاصمة جنوب السودان (جوبا)، على تجديد لإعلان جوبا لحسن النوايا لمدة شهرين، لينتهى فى 14 فبراير القادم

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالى محمد حسن التعايشى - فى تصريح صحفى عقب اجتماع ضم وفد الحكومة برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، والحركات المسلحة بحضور وفد الوساطة من دولة جنوب السودان - إن تجديد الإعلان يُعتبر قضية موضوعية تأتى فى إطار التزام وجدية الأطراف للمضى قدما فى سبيل تحقيق السلام، دون انقطاع أو توقف، ويُعطى الأطراف طاقة جديدة وقوة نحو السلام.


ولفت إلى أن التمديد يقع ضمن فترة الستة أشهر المُخصصة للسلام، خلال الفترة الانتقالية الواردة فى الوثيقة الدستورية، والتى تنتهى فى 15 فبراير القادم.


وأشار عضو مجلس السيادة إلى أن الطرف الحكومى فى هذه المفاوضات، لا يواجه ضغوطا دولية، ولا ضغوطا لمعالجة أوضاع سياسية داخلية، كما كان يحدث فى الماضي، مشددا على أنه ليس هناك خط أحمر من أى طرف فى التفاوض.


وأضاف أن إنهاء الحرب وتحقيق السلام فى السودان مسألة أساسية ومن صلب موضوعات الثورة، وأن منهجية التفاوض الجارية مختلفة، وهى الطريقة الوحيدة التى تقود إلى سلام يخاطب كافة القضايا ويُرضى كل الأطراف.


وأكد أن كافة الأطراف تسعى إلى معالجة جذور الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإنسانية، ولا تركز على اقتسام السلطة والقضايا الفوقية لمسائل الحرب والسلام بالبلاد.

وأعرب عن شكر وتقدير الحكومة للجهود الكبيرة التى تبذلها الوساطة ممثلة فى حكومة دولة الجنوب، وقياداتها ودعمها لعملية التفاوض


من جانبه، قال الهادى ادريس ممثل "الجبهة الثورية" (التى تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية)، إن الأطراف ستبذل قصارى جهدها للوصول إلى سلام خلال فترة التجديد، مشيرا إلى أن التفاوض يسير بوتيرة طيبة فى كافة المسارات.
وشدد على ضرورة أن تتحلى كافة الأطراف بالصبر لتحقيق السلام بالسودان، الذى من شأنه دعم وتثبيت الفترة الانتقالية.


عبد الفتاح البرهان

السودان

جوبا

مفاوضات السلام

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