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وزير الرى يوجه بإنجاز المشروعات الجارى تنفيذها لتنمية وإدارة الموارد المائية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:07 م
وزير الرى يوجه بإنجاز المشروعات الجارى تنفيذها لتنمية وإدارة الموارد المائية وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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كلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مصالح وهيئات الوزارة بضرورة الانتهاء من المشروعات التى يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية لتحقق الهدف الرئيسى منها وهو تحسين تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين وبما يحقق التنمية بكافة مجالاتها.

 

أوضح المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى، أنه يتم حاليا استكمال تنفيذ مشروعات الحماية من السيول فى جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من" سدود وبحيرات صناعية وخزانات أرضية، وقنوات صناعية ومعابر إيرلندية" بهدف استيعاب مياه الأمطار والسيول وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه واستخدامها فى أغراض التنمية وخدمة المجتمعات المحلية.

 

وأشار المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إلى أن الهيئة تبذل قصارى جهدها فى تغطية كافة الأراضى بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضى ولا تجدى معها أعمال الصيانة حيث تعد تلك المشروعات من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى نظرا لما لها من عائد سريع فى زيادة الإنتاج الزراعى يصل إلى حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية وكذلك آثارها الإيجابية فى تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات.

 


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المياه

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