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الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل لجان التوفيق والمنازعات لوزارة الصحة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:27 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل لجان التوفيق والمنازعات لوزارة الصحة وزارة العدل - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل بنقل لجان التوفيق والمنازعات لوزارة الصحة السكان بمقر الإدارة العامة للرصد البيئى بشارع الطيار فكرى، كورنيش النيل، إمبابة، بدلا من مقرها الحالى.

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ونشرت جريدة الوقائع المصرية القرار وزير العدل، بعد اطلاع على القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارت المعدلة رقم 4.


لجان التوفيق والمنازعات

وزارة الصحة

اإدارة العامة للرصد البيئى

المنازعات

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