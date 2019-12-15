نواب رئيس جامعة طنطا يتفقدان المدن الجامعية ومعرض لبيع الملابس للطلاب بأسعار رمزية

الغربية – عادل ضرة - مصطفى عادل

تفقد الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد، المدن الجامعية.

وأوضح نائبا رئيس الجامعة، أن هذه الزيارة تهدف الى الوقوف على آخر الاستعدادات تمهيداً لانطلاق مبادرة "بإيدينا نجملها المدن الجامعية"، والتى ستبدأ فاعلياتها الجمعة القادم بمشاركة طلاب المدن الجامعية.

كما تفقد نائبا رئيس الجامعة المدن الجامعية بسبرباي، ومدينة المنتزه لمتابعة التشطيبات النهائية بها تمهيدًا لاستلامها ودخولها الخدمة.

من ناحية أخرى، افتتح الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى الشيخ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المعرض السنوى الخيرى لملابس الطلاب بكلية العلوم، بحضور الدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد الكلية ووكلائها .

وأكد نواب رئيس الجامعة، أن المعرض يأتى فى إطار المسئولية المجتمعية لجامعة طنطا بدعم ورعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة بالتعاون مع نادى إينرويل، بهدف دعم الطلاب غير القادرين وتشجيع التكافل الاجتماعى لتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

وضم المعرض 4500 قطعة ملابس مختلفة الأنواع والتى تباع بأسعار رمزية لطلاب جامعة طنطا، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم الثلاثاء القادم.

كما استقبل الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى الشيخ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، اليوم الأحد، فريق الجودة والتاهيل للاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتورة عزة حسن مدير مركز الجودة بالجامعة، والدكتورة عزة ابو رية نائب المدير، والدكتورة منال البرماوى مدير وحدة الجودة بكلية الطب.

وصرحت الدكتورة عزة حسن، أن هذه الزيارة تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، فى اطار متابعة القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية تمهيدا لتجديد الاعتماد المؤسسى لكلية الطب من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

ضمت اللجنة الدكتورة سافيناز عادل الحبشى أستاذ طب الأطفال بطب عين شمس ( رئيس الفريق)، وعضوية كل من الدكتور أحمد محمد مخلوف أستاذ أمراض النساء بطب أسيوط، والدكتورة وفاء فوزى حسين أستاذ الطب الشرعى بطب الزقازيق، والدكتورة غادة محمد مراد أستاذ الهستولوجى بطب الإسكندرية، والدكتورة دينا شوقى أستاذ الطب الطبيعى بطب عين شمس .