سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 06:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

والجامعة تستقبل فريق الهيئة القومية لـ”ضمان جودة التعليم والاعتماد”

نواب رئيس جامعة طنطا يتفقدان المدن الجامعية ومعرض لبيع الملابس للطلاب بأسعار رمزية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:06 م
نواب رئيس جامعة طنطا يتفقدان المدن الجامعية ومعرض لبيع الملابس للطلاب بأسعار رمزية جانب من الجولة
الغربية – عادل ضرة - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد، المدن الجامعية.

وأوضح نائبا رئيس الجامعة، أن هذه الزيارة تهدف الى الوقوف على آخر الاستعدادات تمهيداً لانطلاق مبادرة "بإيدينا نجملها المدن الجامعية"، والتى ستبدأ فاعلياتها الجمعة القادم بمشاركة طلاب المدن الجامعية.

كما تفقد نائبا رئيس الجامعة المدن الجامعية بسبرباي، ومدينة المنتزه لمتابعة التشطيبات النهائية بها تمهيدًا لاستلامها ودخولها الخدمة.

من ناحية أخرى، افتتح الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى الشيخ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المعرض السنوى الخيرى لملابس الطلاب بكلية العلوم، بحضور الدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد الكلية ووكلائها .

وأكد نواب رئيس الجامعة، أن المعرض يأتى فى إطار المسئولية المجتمعية لجامعة طنطا بدعم ورعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة بالتعاون مع نادى إينرويل، بهدف دعم الطلاب غير القادرين وتشجيع التكافل الاجتماعى لتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

وضم المعرض 4500 قطعة ملابس مختلفة الأنواع والتى تباع بأسعار رمزية لطلاب جامعة طنطا، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم الثلاثاء القادم.

كما استقبل الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى الشيخ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، اليوم الأحد، فريق الجودة والتاهيل للاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتورة عزة حسن مدير مركز الجودة بالجامعة، والدكتورة عزة ابو رية نائب المدير، والدكتورة منال البرماوى مدير وحدة الجودة بكلية الطب.

وصرحت الدكتورة عزة حسن، أن هذه الزيارة تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، فى اطار متابعة القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية تمهيدا لتجديد الاعتماد المؤسسى لكلية الطب من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

ضمت اللجنة الدكتورة سافيناز عادل الحبشى أستاذ طب الأطفال بطب عين شمس ( رئيس الفريق)، وعضوية كل من الدكتور أحمد محمد مخلوف أستاذ أمراض النساء بطب أسيوط، والدكتورة وفاء فوزى حسين أستاذ الطب الشرعى بطب الزقازيق، والدكتورة غادة محمد مراد أستاذ الهستولوجى بطب الإسكندرية، والدكتورة دينا شوقى أستاذ الطب الطبيعى بطب عين شمس .

27fc500c-00f0-4121-b255-79704df52a93
 

 

c6781e77-4010-4aa2-b9e1-57723142aa85
 

 

PHOTO-2019-12-15-15-21-22
 

 

PHOTO-2019-12-15-15-21-23
 
IMG-20191215-WA0017

جامعه طنطا

رئيس جامعه طنطا

طب طنطا

الهيئه القوميه لضمان الجوده

المدن الجامعيه بطنطا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توم كروز يكشف عن بوستر فيلمه الجديد Top Gun: Maverick

توم كروز يكشف عن بوستر فيلمه الجديد Top Gun: Maverick

محمد بن راشد يهنئ البحرين فى عيدها القومى: أدام الله عليكم الأمن والاستقرار

محمد بن راشد يهنئ البحرين فى عيدها القومى: أدام الله عليكم الأمن والاستقرار

كريم عبد السلام يكتب: أخطر 10 أسئلة في مواجهة مع الروبوت صوفيا على هامش منتدى شباب العالم.. كم ساعة تنامين في اليوم.. أنت أذكى أم مارك زوكيربرج.. وهل لديك حساب على تويتر.. ما تيجى أعزمك على العشا؟.. فيديو

كريم عبد السلام يكتب: أخطر 10 أسئلة في مواجهة مع الروبوت صوفيا على هامش منتدى شباب العالم.. كم ساعة تنامين في اليوم.. أنت أذكى أم مارك زوكيربرج.. وهل لديك حساب على تويتر.. ما تيجى أعزمك على العشا؟.. فيديو

موجز أخبار 6.. السيسى بمنتدى الشباب: لم نتدخل فى ليبيا احتراما لظروفها

موجز أخبار 6.. السيسى بمنتدى الشباب: لم نتدخل فى ليبيا احتراما لظروفها

القائمة الكاملة لجوائز جمعية نقاد لاس فيجاس.. فيلم تارانتينو الأفضل

القائمة الكاملة لجوائز جمعية نقاد لاس فيجاس.. فيلم تارانتينو الأفضل

فيلا "المهرب النهائى" فى بالى بإطلالة 270 درجة على البحر.. اعرف سعرها.. صور

فيلا "المهرب النهائى" فى بالى بإطلالة 270 درجة على البحر.. اعرف سعرها.. صور

الحب لا يعرف السن.. مادونا 61 سنة ترتبط براقص فرقتها صاحب الـ26 عاما.. صور

الحب لا يعرف السن.. مادونا 61 سنة ترتبط براقص فرقتها صاحب الـ26 عاما.. صور

السيسى بمنتدى شباب العالم: رفضنا خروج اللاجئين من مصر حفاظا على حياتهم

السيسى بمنتدى شباب العالم: رفضنا خروج اللاجئين من مصر حفاظا على حياتهم

السيسى: أحداث المنطقة خلال السنوات الماضية أوجدت حالة من عدم التوازن الأمنى

السيسى: أحداث المنطقة خلال السنوات الماضية أوجدت حالة من عدم التوازن الأمنى

وزير دفاع لبنان شاكرا الرئيس السيسى: لديه اهتمام حقيقى وصادق لمستقبل الشباب

وزير دفاع لبنان شاكرا الرئيس السيسى: لديه اهتمام حقيقى وصادق لمستقبل الشباب

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة