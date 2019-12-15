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نائب وزير التعليم اليونانى بمنتدى الشباب: تركيا لا تنفذ اتفاقية المهاجرين

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:22 م
نائب وزير التعليم اليونانى بمنتدى الشباب: تركيا لا تنفذ اتفاقية المهاجرين صوفيا زاكاركي، نائب وزير التعليم باليونان
كتب محمد شرقاوى

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قالت صوفيا زاكاركي، نائب وزير التعليم باليونان، إن تركيا لا تتبع ولا تنفذ الاتفاقية التى أبرمت فى مارس 2016 وكانت سبب زيادة المهاجرين فى اليونان، ولا زالت التدفقات مستمرة، ولكن علينا احتواء هذه الأزمة وتقديمها بطريقة فعالة  للدولة.  

 

وأضافت خلال جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر البلد الثانى للجميع، مقدمة الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مضيفة أن اليونان تعمل على الأطفال المهاجرة وتعليمها المهارات الرقمية والاجتماعية من أجل ضمان لهم النجاح، وفى السياق ذاته نقدم للأطفال الجانب الإنسانى ونعلمهم قيم حقوق الإنسان ومساعدة الأطفال وجعلهم أكثر سماحا.

 

وتابعت أن اليونان تحاول نقدم وحدات تعليميه فى قيم التطوع، وكذلك مبادئ ادماج الشباب الذين أتوا إلى اليونان، مؤكدا أن اليونان استقبل 100 ألف لاجئ خلال الأزمة الماضية منذ 2015، ومنهم 5 الآف طفل من القصر دون مرافق، من ذويهم وتم وضع الية لدخول الأطفال قطاع التعليم ونجح الأمر، وحاليا فى مراحل التعليم باليونان، وكثلك يوجد الفى طفل يعيشون فى مراكز ايواء للاجئين.  


اليونان

التعليم

تركيا

المهاجرين

منتدى شباب العالم

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