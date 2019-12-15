الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

كتب محمد شرقاوى

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ فى نسخته الثالثة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال إنه تحدث من قبل عن أوضاع سوريا وليبيا والعراق قبل 6 سنوات، مؤكدا أن أوروبا ستتضرر كثيرا من العناصر التى ستعود إليها بعد انتهاء مهماتها فى سوريا.

وأضاف الرئيس السيسى خلال مداخلته فى جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ: "دلوقتى بنشوف الكلام ده فى أوروبا وعندهم مشكلة بين قوانينها ومبادئها من ناحية ومصالحها من ناحية أخرى، حيث أن قوانينها ومبادئها أنها تستقبل العائدين من سوريا، وعلى العكس مصالحهم تمنع استقبال هؤلاء العناصر".