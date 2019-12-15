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نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا يرأس اجتماع لجنة وحدة حساب البحوث العلمية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 07:59 م
نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا يرأس اجتماع لجنة وحدة حساب البحوث العلمية جانب من اللقاء
المنوفية - محمد فتحى

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ترأس الدكتور أحمد فرج القاصد، نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث، اجتماع لجنة مجلس إدارة وحدة حساب البحوث العلمية رقم 156.

حضر اللقاء الدكتور شوقى الصباغ، عميد كلية التجارة، والدكتور أيمن حافظ، عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد سعفان، وكيل كلية الهندسة والدكتور جاسر العزب، وكيل معهد الكبد للدراسات العليا والبحوث والدكتور مجدى مطر، وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث ومدير عام الحسابات الخاصة ومدير وحدة حساب البحوث العلمية.

قامت اللجنة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، وأوضح الدكتور أحمد فرج القاصد، نائب رئيس جامعة المنوفية، أن اللجنة وافقت على استرداد الرسوم الدراسية التى سددها بعض أعضاء الهيئة المعاونة المسجلين للحصول على درجات علمية والمقيدين لدرجات الماجستير والدكتوراه خارج الجامعة.

وناقشت اللجنة ما يستجد من أعمال، كما وافقت اللجنة على تعزيز بند أبحاث وتجارب لكلية الهندسة وكلية الزراعة والتربية النوعية، لدعم الأبحاث بالأقسام العلمية، كما تمت الموافقة على شراء أجهزة حاسب إلى لميكنة قطاع الدراسات العليا بالكامل.


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