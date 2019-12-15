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مدبولى يلتقى المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى على هامش منتدى الشباب

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:07 م
مدبولى يلتقى المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى على هامش منتدى الشباب الدكتور مصطفى مدبولى يلتقى المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، على هامش منتدى شباب العالم، ديفيد بيزلى المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى، لبحث عدد من الملفات للتعاون المشترك. 
 
كان ديفيد بيزلى، قد أشاد مؤخرا بالجهود المصرية الدؤوبة والفعالة لتحقيق الأمن الغذائى فى البلاد، مؤكداً استمرار برنامج الغذاء العالمى فى دعم تلك الجهود، من خلال تقديم كل التسهيلات والخبرات الممكنة لتعزيز التعاون بين المنظمة ومصر، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ودعم برامج التضامن الاجتماعى التى تتبناها الحكومة المصرية.
 
مدبولى يلتقى المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى على هامش منتدى الشباب (1)
 

مدبولى يلتقى المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى على هامش منتدى الشباب (2)
 

مدبولى يلتقى المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى على هامش منتدى الشباب (3)
 

 


ديفيد بيزلى

برنامج العذاء العالمى

الحكومة

مجلس الوزراء

منتدى شباب العالم

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