مدبولى يلتقى المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى على هامش منتدى الشباب

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

التقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، على هامش منتدى شباب العالم، ديفيد بيزلى المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى، لبحث عدد من الملفات للتعاون المشترك.

كان ديفيد بيزلى، قد أشاد مؤخرا بالجهود المصرية الدؤوبة والفعالة لتحقيق الأمن الغذائى فى البلاد، مؤكداً استمرار برنامج الغذاء العالمى فى دعم تلك الجهود، من خلال تقديم كل التسهيلات والخبرات الممكنة لتعزيز التعاون بين المنظمة ومصر، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ودعم برامج التضامن الاجتماعى التى تتبناها الحكومة المصرية.