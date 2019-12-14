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رئيس الوزراء يتابع استعدادات تنظيم حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير

السبت، 14 ديسمبر 2019 02:19 م
رئيس الوزراء يتابع استعدادات تنظيم حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير المتحف الكبير
كتبت هند مختار

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على هامش مشاركته فى منتدى الشباب العالمى 2019 بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لمتابعة اخر الاستعدادات الجارية لتنظيم حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير، والحملة الدعائية العالمية التى يتم الإعداد لها لإطلاقها للترويج داخليًا وخارجيًا لهذا الحدث العالمى الضخم

وخلال الاجتماع، عرض وزير الآثار الموقف التنفيذى الحالى للمتحف المصرى الكبير، وموقف التجهيز لحفل الافتتاح، مشيرا إلى أن أعمال تجهيز المتحف تتم طبقا للتوقيتات الزمنية المحددة

وبشأن الحملة الدعائية العالمية التى يتم الإعداد لها بناء على توجيه رئيس الوزراء لإطلاقها للترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير، وتهيئة الرأى العام داخليًا وخارجيًا لهذا الحدث العالمى الضخم، أوضحت وزيرة السياحة أن ما يُميز المتحف المصرى الكبير عن غيره من المتاحف هو موقعه على بعد مائة خطوة من أهرامات الجيزة وإحتوائه على أكبر مجموعة من الآثار فى الكوكب، يحكى كل منها حكاية أثرية مشوقة مختلفة من مختلف الحضارات المصرية وتلبى تطلع السائحين وشغفهم تجاه الآثار، ليكون المتحف المصرى الكبير مُشوقًا لهم ومنافسًا للمنصات الإعلامية المختلفة فى ضوء التطور التكنولوجى المتواصل.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه تم إعداد فيلم ترويجى للمتحف المصرى الكبير سيتم عرضه على محطة السى أن ان(CNN)، مضيفة أنه يتم حاليا اختيار شخصية عالمية تكون الراوى فى هذا الفيلم.

وفى ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير يٌعد فرصة جديدة لتقديم مصر للعالم بشكل استثنائى يساهم فى جذب الأفواج السياحية من كل دول العالم ويضعها فى مقدمة الدول السياحية بما يليق بمكانة مصر، وما تملكه من آثار متنوعة.


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