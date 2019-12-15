محافظ بورسعيد: غرفة عمليات علي مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة

بورسعيد – السيد فلاح

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة اللواء إبراهيم عزب، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى، ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور اللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام، وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء.

كما تابع اللواء عادل الغضبان، مع رؤساء الأحياء، الاستعدادات اللازمة لمواجهة الأمطار، وشدد على سرعة التعامل مع أى عقبات ناتجة عن سقوط الأمطار أو سوء الأجواء الجوية، ورفع درجة الاستعداد القصوى.

كما وجه محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة رفع صرف صحى الياقوت والمرجان بمدينة بورفؤاد فى أقرب وقت.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء عادل الغضبان، اليوم الأحد بحضور اللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام، وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، وأحمد موسى، رئيس الجهاز التنفيذي بالمحافظة، ومحمد عبده رئيس مدينة بورفؤاد وممثلى الأكاديمية البحرية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأصدر اللواء عادل الغضبان، توجيهاته بعقد بروتوكول بين الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد والجهات المعنية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تحت إشراف مديرية الإسكان، بشأن رفع كفاءة محطة رفع صرف صحى الياقوت والمرجان ببورفؤاد، مشددًا على إنجاز الأعمال المتعلقة برفع كفاءة المحطة على أعلى درجة من الكفاءة.

من ناحية أخرى، عقد اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، لقاء مع مدير "مشروعك" بمحافظة بورسعيد، بحضور عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد لمتابعة الموقف التنفيذي للمباردة القومية "مشروعك".

وناقش اللواء يوسف الشاهد، موقف المشروعات الحالية مع مدير مشروعك، والوقوف على أهم التحديات التى قد تواجه تنفيذ بعض المشروعات، مؤكدًا على ضرورة تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات المناسبة، للقيام بخطط المبادرة القومية "مشروعك" بما يخدم مشروعات ابناء المحافظة.