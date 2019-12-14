صور.. محافظ بورسعيد: الفترة الحالية تشهد اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفنى

بورسعيد - السيد فلاح

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بمديرى المدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة، بحضور الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب وعلى الألفى نقيب المعلمين وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وذلك بمسرح مدرسة بورسعيد الثانوية بنات في اللقاء الذي نظمتة نقابة المعلمين ببورسعيد.

وأعرب اللواء عادل الغضبان، عن سعادته بهذا اللقاء المفتوح مع مديرى المدارس والإدارات التعليمية، وتوجه اللواء عادل الغضبان، بالشكر للحضور والقائمين على تنظيم اللقاء، الذى فتح المجال لمناقشة عدة قضايا تشهدها الفترة الراهنة، وأكد اللواء عادل الغضبان، على أهمية الدراية الكافية والوعى للمواطنين بما يحدث بالبلاد وذلك للتعرف على ما يتم انجازه من تنمية وتطور فى مقابل خطط القوى الداخلية والخارجية التى تسعى لبث الفتن والشائعات التى تهدف لزعزعة الاستقرار وتخريب الأفكار، مشيرًا إلي أن الفترة الحالية تشهد نوعًا آخر من الحروب التى تقوم على تغيير الثقافة المصرية والتأثير على سلوكيات المواطنين وتقسيم المجتمع، لتعطيل مسيرة التنمية وتضليل المواطن بما يؤثر سلبا على المجتمع.

ووجه محافظ بورسعيد المواطنين بضرورة التكاتف والتعاون سويًا لمواجهة أى محاولات تستهدف التأثير على ما تشهده البلاد من مشروعات عملاقة وتنمية، وأن يكونوا أكثر وعيًا وحبًا لبلادهم، والفخر بكل ما يتم على أرض المحافظة من انجازات .

ومن جانبه ، أشاد الدكتور محمود حسين بما تم انجازه فى المحافظة من مشروعات عملاقة وتنمية تحت راية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، مؤكدا على فخره بحصول محافظة بورسعيد على هذه المكانة ، والتى جعلتها نصب أعين القيادة السياسية بالدولة ، وبداية الانطلاق لعدد من المشروعات ونالت اهتمام الأجهزة التنفيذية لتحقيق أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين ، بما يتناسب مع حضارة وتاريخ المحافظة.

وأكد اللواء عادل الغضبان، على أن الفترة الحالية تتطلب زيادة الاهتمام بالتعليم والتثقيف الفكرى والدينى، وذلك لمواجهة أى محاولات لتغيير طمث معالم الثقافة المصرية، فى وقت حدوث عجلة التنمية والرخاء بالبلاد ،والتى تكتمل بتفعيل الدور الإيجابى للمواطن، والذى يبدأ بالوعى الأسرى وتنشئة أجيال قادرة على تحمل المسؤولية وغرس مبادىء حب الوطن والحفاظ عليه ، إلى جانب أهمية تقدير دور المعلم والذى لا يقل دوره عن الأسرة، فى القضاء على أى محاولات لتضليل الأفكار، وضرورة تغيير ثقافة الدروس الخصوصية، والتى تعتبر عامل سلبى ومصدر إزعاج للأسرة والطالب من مختلف النواحى.

وتطرق اللواء عادل الغضبان، للحديث عن أهمية ما تشهده المحافظة من عجلة التنمية فى المرحلة الحالية، والعمل المستمر على تحقيق الرخاء والارتقاء بحياة المواطنين، مشيرًا إلى أنه المحافظة لا تدخر جهدًا فى تنفيذ كافة المشروعات التنموية التى توفر حياة كريمة للمواطن، لافتًا إلى أهمية تعظيم دور المواطن وفخره بانجازات المحافظة على غرار الفخر بانتصارات الحروب سابقًا، مؤكدًا على أن الفترة الحالية تشهد محاولات للتضليل وتعطيل مسيرة التنمية من خلال قوى داخلية وخارجية تستهدف عدم إحداث تقدم وتنمية للبلاد فى مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، تناول حديث المحافظ دور المرأة المصرية والذى يبدو واضحا فى المجتمع المصرى بشكل كبير، من خلال تقلدها المناصب القيادية والإدارية المختلفة، إلى جانب دورها الملموس فى كافة مشروعات التنمية التى تشهدها البلاد، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بالمرأة والحفاظ على حقوقها، وتفعيل دورها المتميز فى كافة المجالات.

وأكد محافظ بورسعيد على انه يولى اهتمامًا خاصًا بملف التعليم فى المحافظة، للحفاظ على سير العملية التعليمية على أعلى درجة من الكفاءة.

وفى ختام اللقاء، دعا محافظ بورسعيد الحضور لضرورة الإخلاص فى الأداء وحب العمل، وتضافر الجهود والتعاون سويًا من أجل توفير بيئة خصبة تساعد على مزيد من التنمية والتطور لبلادنا، متنميًا للجميع التوفيق والتقدم و تحقيق النجاحات التى تعود بالخير على الجميع.

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الفترة الحالية تشهد اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفنى، وذلك تزامنا مع المشروعات العملاقة الصناعية والاستثمارية التى تشهدها المحافظة، والتى توفر مزيد من فرص العمل لخريجى التعليم الفنى، هذا بالإضافة إلى حرص المحافظة على توفير التدريب والخبرة للطلاب أثناء مرحلة الدراسة بالتعليم الفنى، فى العديد من المشروعات الصناعية بالمحافظة.

وأعلن اللواء عادل الغضبان، أن العام القادم سيشهد طفرة فى مجال التعليم الفنى، وذلك من خلال توفير فرص تعليم فنى عالى بشهادة معتمدة يتيح للطالب التعليم والتدريب داخل معهد دون بوسكو بالبيت الإيطالي ببورسعيد بعد أن يتم تطويره، كما أكد أن الحصول على شهادة التعليم الفنى العالى يساعد على إتاحة فرص أكبر لتعيين الخريجين بشركات البترول وقناة السويس والتفريعة وغيرها بالمحافظة، وذلك فى إطار التوجه العام بالاهتمام بالتعليم الفنى وتوفير مختلف فرص العمل لخريجيه.



لقاء محافظ بورسعيد مع مديرى المدارس والإدرات التعليميه



لقاء محافظ بورسعيد مع مديرى المدارس والإدرات التعليميه



لقاء محافظ بورسعيد مع مديرى المدارس والإدرات التعليميه



لقاء محافظ بورسعيد مع مديرى المدارس والإدرات التعليميه



لقاء محافظ بورسعيد مع مديرى المدارس والإدرات التعليميه



لقاء محافظ بورسعيد مع مديرى المدارس والإدرات التعليميه



لقاء محافظ بورسعيد مع مديرى المدارس والإدرات التعليميه