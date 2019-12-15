محافظ القليوبية يفوض قيادات المحافظة فى اختصاصات العقود والمشتريات

القليوبية إبراهيم سالم

قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تفويض السكرتير العام للمحافظة والسكرتير المساعد وعددا من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات المختلفة فى اختصاصات المحافظ التى يخولها القانون 182 لسنة 2018 بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة فيما عدا المواد التى حظر فيها القانون التفويض فيها وكذا سلطات الأمر المباشر وذلك لمدة عام من تاريخ القرار على أن يحظر على المفوضين ان يفوضوا غيرهم فى الاختصاصات المفوضين فيها حيث ينتهى التفويض بإلغاء القرار او انتهاء مدة التفويض والغرض منه وعلى المفوض إعداد تقارير ربع سنوية حول التعاقدات الخاصة به وعرضها على المحافظ لاعتماد الإجراءات المفوض فيها.

وتضمن القرار تفويض الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام لمحافظة القليوبية فيما يخض ديوان عام المحافظة ومركز ومدينة بنها ومديرية الطرق والنقل.

كلا من نجوى العشيرى رئيس حى غرب شبرا وغريب احمد رئيس مركز ومدينة شبين القناطر وخالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة وضياء عبد الحميد رئيس مركز ومدينة القناطر ومحمد صلاح رئيس مدينة الخصوص وأمل فوزى رئيس مدينة قها وأمل العسيلى مدير مدرية الطب البيطري، وحمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، ومجدى حسين وكيل وزارة التضامن، ومحمد صالح وكيل وزارة القوى العاملة، ومحمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين ووفاء عبد الفتاح وكيل وزارة الإسكان، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن زايد وكيل وزارة الزراعة، كل فيما يخصة واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد فيما يخص الوحدات المحلية بطوخ وكفرشكر وقليوب وحى شرق شبرا بصفة مؤقتة لحين شغل رئاسة هذه الوحدات بوظيفة قيادية.