فيديو.. الرئيس يصافح شباب المنتدى.. وإعلامى شاب: طلبت منه حوارا تليفزيونيا

شرم الشيخ- محمد الجالى

قال الإعلامى الشاب مصطفى ميزار، من التليفزيون المصرى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ملهم لنا جميعاً، مضيفا: الرئيس يمنحنا طاقة أمل.

وكان الرئيس السيسى، صافح "ميزار" ومجموعة من الشباب ببهو القاعة الرئيسية للمركز الصحفى للمؤتمرات بشرم الشيخ، عقب تفقده عدداً من الأجنحة فى المعرض المنعقد على هامش منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة.

وأضاف "ميزار"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه قال للرئيس السيسي "عندي طلب وأمنية لإجراء حوار مع حضرتك"، مشيراً إلى أن الرئيس وعده بتلبية طلبه.

الجدير بالذكر أن "ميزار" أجرى منذ فترة عملية الرباط الصليبى، ويحضر المنتدى متكئاً على عكازين.