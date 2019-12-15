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فقر الدم.. ما يجب عمله وما يلزم تجنبه لإدارة اضطرابات الدم

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:00 م
فقر الدم.. ما يجب عمله وما يلزم تجنبه لإدارة اضطرابات الدم فقر الدم
كتبت إيناس البنا

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فقر الدم هو حالة تنتشر فيها خلايا الدم الحمراء في عدد أقل من الدورة الدموية في الجسم، مما يقلل من قدرتها على توفير الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وهذا يسبب أيضًا أمراضًا أخرى تتداخل مع قدرة الجسم على إنشاء خلايا دم حمراء صحية أو تسريع انهيار خلايا الدم الحمراء أو حتى فقدانها.

الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم قد يعانون من أعراض تشمل آلام في الصدر ، وضعف، عدم انتظام ضربات القلب ، والصداع والبشرة شاحبة.

 

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يعتبر مستوى  الهيموجلوبين الصحيح لدى النساء عند 12 جرام لكل ديسيلتر (g / dlL)، بينما للرجال يكون 13 جم / ديسيلتر، وللطفل أقل من 6 أشهر يحتاج  0.27 ملليجرام من الحديد يوميًا.

 وفقًا لتقرير موقع " NFHS"  ، تؤثر اضطرابات الدم على 58.6٪ من الأطفال و 53.2٪ من النساء غير الحوامل و 50.4٪ من النساء الحوامل في الهند.

يزيد فقر الدم أيضًا من خطر الوفاة أثناء الحمل وقد يؤدي أيضًا إلى ضعف النمو الحركي والعقلي عند الأطفال، ووجدت الدراسة أن اضطرابات الدم تقلل من الإنتاجية لدى البالغين.

ويوجد أكثر من 400 نوع من أنواع فقر الدم التي تم تحديدها ، وفقًا لموقع Medical News Today فان فقر الدم لا يقتصر على البشر فقط  ولكنه يؤثر أيضًا على القطط والكلاب.

 

أسباب فقر الدم

 

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ينقسم فقر الدم إلى ٣ مجموعات حسب أسبابه،  وغالبًا ما يكون ذلك نتيجة لفقدان الدم أو انخفاض أو تلف إنتاج خلايا الدم الحمراء أو تدمير خلايا الدم الحمراء، وقد تكون العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، وظروف الجهاز الهضمي، والطمث الشديد ، ونخاع العظام ، ومشاكل الخلايا الجذعية ، وفقر الدم الناجم عن الحديد ، وفقر الدم المنجلي وفقر الدم بسبب فقر الدم المنجلي ، ومشاكل في الجهاز المناعي ، وغيرها من أسباب فقر الدم

وفقا للجمعية الأمريكية لأمراض الدم ، فإن اتباع نظام غذائي صحي غني بالحديد والفيتامينات أمر ضروري، ويشتمل النظام الغذائي على اللحم البقري والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والفواكه المجففة والمكسرات التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد ، أما بالنسبة لفيتامين ب 12 (حمض الفوليك) ، ينصح باللحوم ومنتجات الألبان.

أيضا تحتوي عصائر الحمضيات والبقوليات والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والحبوب المدعمة أيضًا على حمض الفوليك. من المهم ملاحظة أن الحديد سام إذا تم استهلاكه بكميات كبيرة

علاوة على ذلك ، يجب على مرضى فقر الدم الامتناع عن المواد الغذائية التي تحتوي على الفيتات أو حمض الفيتيك - الأرز البني ومنتجات الحبوب القمح الكامل، كما ينصح الأطباءأيضًا بتجنب الفول السوداني والبقدونس والشوكولاته لأنها تحتوي على حمض الأكساليك.

 


فقر الدم

اسباب فقر الدم

اضطرابات الدم

علاج فقر الدم

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