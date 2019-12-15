ضبط 451 هاربا من أحكام قضائية وتحرير 21 قضية تموينية فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 451 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 101 هارب من جنح الحبس الجزئى، وضبط 17 هاربا من جنح الحبس المستأنف، وضبط 247 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 85 محكوما عليهم فى جنح المخالفات.

وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتم مواجهة المتهمين بصحة الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 21 قضية تموينية، وشملت ضبط 2 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى، و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و5 قضايا مخالفات المخابز البلدية خبز ناقص الوزن، و7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و2 قضايا استخدام اسطوانات بوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها.