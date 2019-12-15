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صور.. محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف مياه الأمطار من الشوارع

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:17 م
صور.. محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف مياه الأمطار من الشوارع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، منطقة كوبري محرم بك، بنطاق حي وسط، وذلك لمتابعة أعمال تصريف الأمطار بمطالع ومنازل كوبري محرم بك والسيولة المرورية به، حيث تفقد سير الأعمال بنقطة التمركز الرئيسية لشركة الصرف الصحي.

وذلك بحضور اللواء محمد القاضى مدير إدارة مرور الإسكندرية، والدكتور هلالي عبد الهادي مساعد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والجهات المعنية.

وأكد محافظ الإسكندرية على شركة الصرف الصحي بوضع تمركزات سيارات الشفط والكسح في الأماكن الأكثر تعرضا لتراكم مياه الأمطار ، مشددا علي رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى علي مستوى أحياء المحافظة للتعامل مع النوة الحالية، والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة لسقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة وجميع الغرف الفرعية بالأحياء والجهات المعنية منعقدة على مدار ال 24 ساعة لتلقي أية شكاوي خاصة بالأمطار وتجمعات المياه بنطاق الثغر.

 

 

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الاسكندرية

طقس الاسكندرية

امطار الاسكندرية

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