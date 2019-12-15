الرئيسية أخبار عاجلة صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:28 م الرئيس يتفقد المعارض بمنتدى شباب العالم شرم الشيخ- محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، المعارض الملحقة داخل مركز المؤتمرات بشرم الشيخ. وانتشر الشباب من مختلف أنحاء العالم ببهو القاعة الرئيسية لتحية الرئيس السيسي، وحرص الرئيس على رد التحية للشباب. السيسى الرئيس السيسى شرم الشيخ منتدى شباب العالم اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة خبير دولى بمنتدى الشباب: التحول الرقمى يحتاج لتوحيد معايير التطبيق الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:16 م مساعد وزير التخطيط بمنتدى الشباب: لدينا منظومة لتوفير البيانات للمواطنين لحظيا الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:00 م مدير "الفاو" موجها الشكر للرئيس السيسى: سعيد بوجودى بمنتدى شباب العالم الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:38 م شاهد.. فيلم تسجيلى عن "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:36 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته "الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7% Jumanji Challenge تحدى جديد من داوين جونسون يجتاح السوشيال ميديا.. تعرف عليه موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة «محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016 المزيد من Trending Plus
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