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صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:28 م
صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته الرئيس يتفقد المعارض بمنتدى شباب العالم
شرم الشيخ- محمد الجالى

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، المعارض الملحقة داخل مركز المؤتمرات بشرم الشيخ.
 
وانتشر الشباب من مختلف أنحاء العالم ببهو القاعة الرئيسية لتحية الرئيس السيسي، وحرص الرئيس على رد التحية للشباب.
 
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السيسى

الرئيس السيسى

شرم الشيخ

منتدى شباب العالم

اليوم السابع بلس

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