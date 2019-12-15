الرئيس السيسى بمنتدى الشباب: منظمة الأمم المتحدة تحتاج لتطوير آليات عملها

كتب محمد عبد العظيم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن منظمة الأمم المتحدة أنشئت منذ أكثر من 70 عاما فى ظل ظروف عالمية بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، وتحرك البشرية من أجل إيجاد مؤسسة بهذه القدرة لمواجهة السلام فى العالم.

وتابع الرئيس، خلال مداخلته فى جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المقام فى مدينة شرم الشيخ: "محتاجين نطور المنظومة فى الأمم المتحدة، حتى تستطيع أن تواجه التحديات العالمية، نتيجة التطور الإنسانى الذى وقع فى العالم".

وأضاف الرئيس السيسى، أن القوانين والقواعد والأدبيات التى تتعامل بها منظمة الأمم المتحدة فى التوقيت الحالى ليست عصرية، لافتا إلى أن نظام الأمم المتحدة منذ 70 عاما، ولذلك نحتاج تطوير الأمم المتحدة فى مواجهة التحديات.