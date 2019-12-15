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صور.. أهالى منشية مبارك بحى ثان الزقازيق يطالبون بتوصيل الصرف الصحى

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:00 ص
صور.. أهالى منشية مبارك بحى ثان الزقازيق يطالبون بتوصيل الصرف الصحى
كتب فريق المحافظات

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طالب أهالى منطقة منشية مبارك طريق موقف المنصورة أمام المستشفى التخصصى بحى ثان الزقازيق والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ورئيس الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى، بسرعة ربط المنطقة بالصرف الصحى حرصا على الأهالى من الأمراض المعدية والتى بدأت تظهر عليهم. 

وقال الدكتور محمود عزت الأستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس والمقيم بالمنطقة، إن المنطقة تتوسط مدينة الزقازيق مجاورة لموقف المنصورة ويفصلها عن منطقة القومية الشارع العمومى المؤدى من المحافظة إلى المنصورة مرورا بموقف المنصورة الى أهالى المنطقة جميعها يعانون الأمرين جراء عدم وجود مشروع الصرف الصحى وتنتشر الروائح الكريهة بالشوارع ليلا ونهارا ما أصاب الأهالى بعدد من الأمراض المعدية. 

وأضاف أن أهالى المنطقة الذين يقطنونها منذ أكثر من 30 سنة محرومون من جميع الخدمات سواء كان رصف شوارعها أو تكملة الغاز الذى دخل عدد من شوارعها.

وقال نعيم جاويش مدير شؤون العاملين بمشروع المحاجر بالمعاش، إن المنطقة تضم 50 ألف نسمة على الأقل جميعهم يتضررون من عدم إلحاق منازلهم بالصرف الصحى، مشيرا إلى أن بالمنطقة عمارات تتخطى الـ10طوابق تصرف بخزانات خاصة، وهذا جعل المنطقة تعوم فوق بركة من مياه الصرف الصحى مما ينذر بكارثة محققة فى المستقبل القريب.

وأضاف حمدى مرسى، من أهالى المنطقة أنهم تقدموا بعدد من الشكاوى بداية من رئيس حى ثان الزقازيق مرورا بالمحافظ ورئيس هيئة الصرف الصحى دون أى جدوى وظلت الشكوى حبيسة الأدراج وما زال الأهالى يعانون نفس المعاناة. 

الارض مبلله بالصرف الصحى بسبب الطرنشات الخاصة
الارض مبلله بالصرف الصحى بسبب الطرنشات الخاصة

 

الاهالى
الاهالى

 

طرنش
طرنش

 

طرنشات الصرف الصحى تعيق الشوارع
طرنشات الصرف الصحى تعيق الشوارع

 


محافظه الشرقيه

حى ثان الزقازيق

منطقة القومية

الصرف الصحى

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