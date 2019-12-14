تمويل 11 ألف و 213 مشروع من برنامج "مشروعك" بالشرقية

و شدد على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة. وأشار إلى أهمية برنامج " مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .

وأشار المحافظ أن مركز ومدينة الزقازيق "حي أول وثان" جاء في المركز الأول حيث بلغ حجم القروض المقدمة به 236296.400جنيه ، يليه مركز الحسينية في المركز الثاني بإجمالي قروض 200377.250 جنيه ومركز بلبيس في المركز الثالث بإجمالي قروض 174923.063 جنيه. ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.