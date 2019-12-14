تمويل 11 ألف و 213 مشروع من برنامج "مشروعك" بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن إجمالي حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك " قد بلغ مليار و 514 مليون و 322 ألف جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة، لتمويل عدد 11 ألف و213 مشروعاً متنوعاً وتوفير 40 ألف و495 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة .
وأشار المحافظ أن مركز ومدينة الزقازيق "حي أول وثان" جاء في المركز الأول حيث بلغ حجم القروض المقدمة به 236296.400جنيه ، يليه مركز الحسينية في المركز الثاني بإجمالي قروض 200377.250 جنيه ومركز بلبيس في المركز الثالث بإجمالي قروض 174923.063 جنيه.
ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.
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