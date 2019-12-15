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زيارة مفاجئة لمحافظ الفيوم لمستشفى "إطسا" المركزى.. صور

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:31 م
زيارة مفاجئة لمحافظ الفيوم لمستشفى "إطسا" المركزى.. صور محافظ الفيوم يتفقد المستشفى
الفيوم - رباب الجالي

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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فى جولة مفاجئة، مساء اليوم، مستشفى إطسا المركزي للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد قسم الاستقبال، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الأطقم الطبية، لافتاً أن المحافظ ناقش مع المدير الإداري والطبيب النوبتجي الاحتياجات من المستلزمات الطبية والأجهزة والقوى البشرية.

واستمع المحافظ لشكوى من العاملات بالمستشفى عن تأخر صرف الراتب، حيث وجه المحافظ بسرعة حل الشكوى وصرف الراتب، كما استمع لعدد من المرضى وذويهم عن آرائهم عن الخدمات الطبية المقدمة.
 

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محافظ الفيوم يتفقد المستشفى

 

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محافظ الفيوم يتفقد المستشفى
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محافظ الفيوم يتفقد المستشفى

 


الفيوم

محافظة الفيوم

المستشفيات المركزية بالفيوم

مديرية الصحة بالفيوم

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