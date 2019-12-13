صور.. إحالة عدد من أطباء مستشفى طامية المركزى للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الفيوم رباب الجالي

قررت الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم إحالة عدد من الأطباء بمستشفى طامية المركزى بمحافظة الفيوم للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

كانت وكيل وزارة الصحة قامت اليوم بمرور مفاجئ على مستشفيات طامية وسنورس وخلال المرور على مستشفى طامية، وكلفت مدير التفتيش المالى والإداري بفحص دفاتر النوباتجيات وحصر المتغيبين لمحاسبتهم وقررت إحالة الأطباء المتغيبين الى الشئون القانونية بالمديرية.

وتفقدت وكيل الوزارة أقسام الاستقبال ومنحت طبيب شهادة تقدير له لالتزامه بعمله كما مرت على اقسام الاطفال والعناية والكلى.

كما تفقدت مستشفى سنورس المركزى وقامت بالمرور على قسم الاستقبال ومنحت شهادة تقدير لطبيبة لالتزامها كما أنرت بتحويل المتغيبين عن النوباتجية الى الشئون القانونية بالمديرية وشددت على محاسبة جميع المقصرين.



إحالة عدد من أطباء مستشفى طامية المركزى إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل



إحالة عدد من أطباء مستشفى طامية المركزى إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل



إحالة عدد من أطباء مستشفى طامية المركزى إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل



إحالة عدد من أطباء مستشفى طامية المركزى إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل



إحالة عدد من أطباء مستشفى طامية المركزى إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل



إحالة عدد من أطباء مستشفى طامية المركزى إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل



إحالة عدد من أطباء مستشفى طامية المركزى إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل