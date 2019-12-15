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زوجة شادى محمد تغيب عن جلسة محاكمتها بتهمة سرقة شقته

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:16 م
زوجة شادى محمد تغيب عن جلسة محاكمتها بتهمة سرقة شقته شادى محمد
كتب كريم صبحى

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بدأت محكمة جنح مدينة نصر، نظر ثالث جلسات محاكمة زوجة شادى محمد و3 آخرين بتهمة سرقة شقته، فيما تغيب المتهمين للمرة الثالثة عن حضور الجلسة.

كانت النيابة استمعت لأقوال اللاعب شادى محمد، واتهم زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده فى مدينة شرم الشيخ.

وقال لاعب الأهلى، إنه اكتشف اختفاء مبلغ كبير، وميداليات ودروع حصل عليها من النادى الأهلى، والمنتخب إضافة إلى وسام الجمهورية من شقته، عقب عودته من السفر.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من شادى محمد لاعب النادى الأهلى السابق، باكتشاف سرقة متعلقاته الشخصية "ميداليات"، واتهم زوجته بالسرقة، وانتقلت النيابة لشقة لاعب الأهلى السابق، لمعاينتها

وأجرت النيابة معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة لاعب الأهلى السابق، وتحرر المحضر رقم 16276 لسنة 2019 قسم أول مدينة نصر، وتولت النيابة التحقيق.


شادى محمد

زوجة شادى محمد

سرقة شادى محمد

محاكمة زوجة شادى محمد

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